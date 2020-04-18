أعلن معهد روبرت كوخ الألماني ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 4110 والإصابات إلى 137439.
وكان وزير الصحة الألماني، ينس شبان في برلين أعلن أن وباء كورونا "كوفيد-19" في ألمانيا أصبح تحت السيطرة وأنه يمكن إدارته والتحكم به. وأضاف "يمكننا الآن القول إن الأمر نجح، نجحنا في الانتقال من زيادة حيوية إلى زيادة مستقرة، ومعدلات الإصابة انخفضت بشكل كبير".
وأوضح الوزير الألماني أن بلاده أجرت فحوصا واختبارات تشخيصية تتعلق بـفيروس كورونا الجديد لحوالي 1.7 مليون شخص حتى الآن.
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