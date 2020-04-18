طهران تستأنف بعض انشطة العمل الاقتصادي مع اتباع بروتوكولات صحية

ذكرت "​روسيا اليوم​" أن "العاصمة الإيرانية ​طهران​ استأنفت بعض أنشطة العمل الاقتصادي، على الرغم من تحذيرات ​وزارة الصحة​ الإيرانية من انتشار موجة جديدة من العدوى ب​فيروس كورونا​ في المدينة خلال الأيام المقبلة".

وبدأ العمل في الدوائر الرسمية، صباح اليوم مع تقليص ساعات الدوام حتى الثانية ظهرا، وتعليق عمل ثلث الموظفين، فيما لم يشمل القرار الأعمال الاقتصادية التي تؤدي إلى تجمع المواطنين، كصالونات التجميل، ومقاهي ​الإنترنت​، و​المطاعم​، ودور السينما، وقاعات الحفلات وغيرها، إضافة إلى الإبقاء على إغلاق ​المدارس​ و​الجامعات​.

وسبق أن شككت هيئة النظام الطبي في مدى جدية تطبيق هذه الخطة، وتحديدا في الشركات الخاصة التي تضم أعدادا كبيرة من الموظفين، وقد لاتكون قادرة على تحمل أعباء تعليق جزء منهم.

ولوحظ عودة ازدحام السيارات في الطرق الرئيسية في العاصمة طهران، وازداد تنقل المواطنين، عبر وسائل ​النقل العام​.