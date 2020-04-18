شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "خطة البرلمان" يُحذر الشباب من الاستهانة بتعليمات الدولة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاعات عريضة من الشعب المصرى التزمت بتعليمات الحكومة بشأن الحد من التجمعات والعديد من الإجراءات الوقايئة والتدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، لافتا إلى أن هناك البعض الآخر لم يلتزم بتلك التعليمات.

وأوضح عيسى، فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن غالبية غير المُلتزمين بالإجراءات التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار الفيروس هم من قطاع الشباب، لافتا إلى أن هناك كثير من الشباب يستهترون بالوضع ويرون أن أعداد الإصابات فى مصر لازالت مُنخفضة مُقارنة بدول أخرى، مُحذرا الشباب من الاستهانة بالأمر حتى لا يتسببوا فى كارثة لمجتمع بأكمله.

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وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التى أعلنتها الحكومة المصرية لموجهة انتشر فيروس كورونا كافية حتى الآن، لافتا إلى أنه باستثناء فترة الأعياد والإجراءات الإضافية التى أعلنتها الحكومة خلال تلك الأيام فإن الإجراءات الحالية مناسبة للوضع الحالى.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، اليوم الأربعاء، عن خروج 39 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 553 حالة حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 751 حالة، من ضمنهم الـ 553 متعافيًا، مضيفة أنه تم تسجيل 155 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتةً إلى وفاة 5 حالات.