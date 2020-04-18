وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (أ ش أ):
أعلن متحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أن مدير مكتب الرئيس أبا كياري، توفي يوم أمس الجمعة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو - عبر حسابه بموقع "تويتر" حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم /السبت/ - إن "الاختبارات أثبتت إصابة الفقيد بـ" كوفيد-19" المتفشي، وكان يتلقى علاجا .. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020".
في سياق متصل، أعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، الجمعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493 إصابة، توفي منهم 17 شخصا.
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