روسيا: 80% من مصابي "كورونا" بالبلاد لا تتجاوز أعمارهم 60 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):​

قالت رئيسة إدارة "روس بوتريب نادزور" (الرقابة على الاستهلاك) الروسية، إن 80% من المصابين بفيروس كورونا المستجد لا تتجاوز أعمارهم 60 عامًا ويشكل الأطفال 5% من المصابين بالفيروس.

وأشارت رئيسة الإدارة - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم السبت، إلى أن من تجاوز عمرهم 65 عاما يتخذون موقفًا أكثر مسؤولية من العزلة الذاتية.

وأضافت، أن 45 – 50 % من المصابين بالفيروس لا يشعرون بأي أعراض للمرض.

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وقالت، إن 103.5 ألف اختبار لكشف فيروس كورونا تجري في روسيا يوميا، وأضافت أن نسبة المصابين بمرض التهاب الرئة بين جميع المصابين بفيروس كورونا لا ترتفع في روسيا.

وأوضحت أن روسيا شهدت يوم 17 أبريل الجاري 4070 إصابة بفيروس كورونا .. بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في روسيا 32 ألفا و8 أشخاص.

ولم تبق في روسيا مقاطعة أو إقليم لم يسجل فيها إصابات بكورونا، وأصبحت جمهورية ألتاي الجبلية منطقة أخيرة حيث سجلت فيها إصابة مؤخرا.