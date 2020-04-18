مباحثات السيسي ورئيس الوزراء الهندي حول مكافحة كورونا تتصدر صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):​

سلطت الصحف الثلاث " الأخبار والأهرام والجمهورية" الصادرة صباح اليوم السبت، الضوء على مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خلال اتصال هاتفي، حول سبل مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد، كما أبرزت الصحف عددًا من الموضوعات ذات الشأن المحلي.

وذكرت الصحف الثلاث، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى، الجمعة، اتصالا هاتفيا من ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية - إن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة المعنية بجهود المكافحة وإجراءات الوقاية الصحية.

وأبرزت الصحف، تكثيف القوات المسلحة أعمال التطهير التي تقوم بها بكافة محافظات الجمهورية؛ لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد .. استكمالا لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة في تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية صدرت الأوامر للإدارات التخصصية لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحي العاشر، وموقف عزبة الهجانة وكوبري الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما، والتي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال؛ لعدم تعطيل حركة المرور.

وأشارت الصحف إلى احتفال الأقباط الأرثوذكس اليوم بـ "سبت النور" وقداس "عيد القيامة المجيد" في منازلهم بعيدا عن الكنائس، التي تم تعليق الصلوات فيها قبل أسابيع في إطار الإجراءات الاحترازية، من أجل حماية المواطن من جائحة كورونا.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة قداس العيد في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بمشاركة عدد محدود من كبار الأساقفه من بينهم الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس، والأنبا مرقس مطران شبرا وآخرون.

كما تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد، اليوم، في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة.

وسلطت الصحف الضوء على تصريحات الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والتي أكد فيها أن التوصل إلى عقار لعلاج فيروس كورونا لن يستغرق أقل من 9 أشهر، مضيفا أن المحاولات الحالية للعلاج تعتمد على استخدام عقاقير قديمة.

Advertisements

وقال تاج الدين - في ندوة عن النظم الصحية - إن مصر تجري حاليا اختبارا للعقار الياباني على 50 مريضا الذي يقلل فترة حضانة الفيروس إلى 4 أيام، مشيرا إلى أن مصر استعدت مبكرا لمواجهة جائجة كورونا منذ ظهور الفيروس في الصين، وقامت بالتدابير اللازمة لمحاصرة المرض.

وأبرزت الصحف تصريحات وزير المالية الدكتور محمد معيط، والتي أكد فيها التنسيق الكامل مع القطاع المصرفي؛ لضمان صرف مرتب أبريل للعاملين بالدولة اعتبارا من غد الأحد بدلا من الخميس، لافتا إلى تقديره جهد القطاع لإتاحة مستحقات العاملين بماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية دون أن يتأثر ذلك بإجازة البنوك الأحد والإثنين المقبلين.

وعلى الصعيد المحلي أيضا، أعلن محمود شعراوي وزير التنمية المحلية تأجيل الأقساط المستحقة على واضعى اليد على أملاك الدولة الذين تعاقدوا مع المحافظات؛ لتقنين أوضاعهم 3 أشهر بالتنسيق مع المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية رئيس اللجنه العليا لاسترداد أراضي الدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف عن المواطنين وتجاوز عن الآثار المترتبة على أزمة كورونا.

وأبرزت الصحف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، اليوم، من خلال تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة مصير امتحانات نهاية العام الجامعي الحالي سواء للجامعات الحكومية أو الخاصة، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وسيعقبه اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهليه برئاسة الوزير.

وأشارت الصحف إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تناقش اليوم مشروع قانون زيادة معاشات الأجر المتغير بواقع 8% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي من 2006 حتى تاريخ استحقاق المعاش مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى 5 سنوات.

كما سيتم مناقشة مشروع قانون بوضع حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة بالمجلس مشروع قانون الإجراءات المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات الخاصة بفيروس كورونا ويمنح المشروع مجلس الوزراء سلطة التدخل بتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد أجالها بدون أعباء لمدة لا تتجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد واشترط المشروع استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد بكل أو بعض المزايا المقررة في القانون عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، سلطت الصحف الضوء على تصريحات جيتا جوبيناث كبيرة الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي، أمس، قائلة إن نشاط الاقتصاد العالمي الذي تضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد قد لا يتعافى بشكل كامل حتى نهاية2021.

وأوضحت جوبيناث- في حديث تلفزيوني- أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي إلى انكماش بنسبة 3% هذا العام قبل أن ينمو بحوالي 5.8 % العام المقبل، ووصفت هذا الانتعاش بالـ "جزئى".