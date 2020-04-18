السودان: تسجيل 30 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):​

أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى 4 وفيات جديدة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان صباح اليوم السبت، أن التقارير الوبائية أظهرت أنه بالنسبة لولاية الخرطوم، فإن حالات الإصابة بالفيروس ليوم الجمعة، هى ٢٧ حالة من مختلف محليات ولاية الخرطوم، وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

وبلغت الحالات في الولايات الأخرى ٣ حالات، بواقع حالتين من ولاية النيل الأبيض، وحالة من ولاية الجزيرة، أما الوفيات الأربعة، فهى لسيدتين ورجلين من ولاية الخرطوم.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، إلى أن طرق انتشار المرض تفاوتت ما بين المخالطة والقدوم خارج السودان، فيما لم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات.

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وأضافت أنه بهذه الحالات الجديدة يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس منذ بداية الوباء إلى ٦٦ حالة، بينها ١٠ وفيات.

ولفت إلى أنه بذلك سُجلت ٦١ حالة إصابة من ولاية الخرطوم وحدها إضافة إلى حالة واحدة من ولاية نهر النيل، و٣ حالات من ولاية النيل الأبيض، وحالة في ولاية الجزيرة.

وأشادت وزارة الصحة السودانية، بجهود كل الكوادر الصحية وكافة مكونات المجتمع السوداني؛ لجهودهم البطولية لاحتواء هذا الوباء المنتشر، مؤكدة أن جهود حكومة السودان وكافة قطاعات الشعب السوداني سوف تستمر في الاستنفار وتنفيذ التدابير التي من شأنها أن تساعد على احتواء هذه الجائحة العالمية.

وأشارت إلى بدء تطبيق الإغلاق الكامل في كل أنحاء ولاية الخرطوم اليوم السبت ولمدة ٢١ يوما، موضحة أن الإغلاق الكامل يهدف إلى تقليل فرص انتشار المرض.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، لكي يتحقق الهدف من القرار.