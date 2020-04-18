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ترامب يأمل استئناف حملته الانتخابية سريعاً

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عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الأمل بأن يستأنف سريعاً حملته للانتخابات الرئاسية في نوفمبر والتي توقفت جراء انتشار .

وقال الرئيس الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الابيض "آمل بأننا سنتمكن من عقد تجمعات (انتخابية)، هذا جيد جداً للبلاد" و"هذا مهم جداً للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا".

كما عبّر عن إحباطه بسبب عدم تمكّنه من مغادرة واشنطن، بينما كان اعتاد سابقا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مارالاغو بفلوريدا. وقال "أعتقد أنني موجود في البيت الأبيض منذ، لا أعرف، منذ شهور".
كان ترامب قد ضاعف التجمعات السياسية، وفي كل مرة كان يجمع حشدا كبيرا في بداية الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات 3 نوفمبر.

لكنّ هذه الحملة توقفت منذ بداية وباء كوفيد-19.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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