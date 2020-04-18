ترامب يأمل استئناف حملته الانتخابية سريعاً

عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن الأمل بأن يستأنف سريعاً حملته للانتخابات الرئاسية في نوفمبر والتي توقفت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الابيض "آمل بأننا سنتمكن من عقد تجمعات (انتخابية)، هذا جيد جداً للبلاد" و"هذا مهم جداً للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا".

كما عبّر عن إحباطه بسبب عدم تمكّنه من مغادرة واشنطن، بينما كان اعتاد سابقا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مارالاغو بفلوريدا. وقال "أعتقد أنني موجود في البيت الأبيض منذ، لا أعرف، منذ شهور".

كان ترامب قد ضاعف التجمعات السياسية، وفي كل مرة كان يجمع حشدا كبيرا في بداية الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات 3 نوفمبر.

لكنّ هذه الحملة توقفت منذ بداية وباء كوفيد-19.