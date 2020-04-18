أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم السبت ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 3609 حالات إلى 137439 حالة فيما يمثل رابع يوم على التوالي من الزيادة في حالات الإصابة الجديدة.

وأوضحت البيانات ارتفاع عدد حالات الوفاة 242 حالة إلى 4110 حالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.