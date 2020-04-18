ولايات أميركية تعلن أولى خطوات تخفيف الإغلاق

أعلن حاكم ولاية تكساس الأميركية جريج أبوت أن ولايته ستبدأ تخفيف أوامر الإغلاق التام الأسبوع المقبل، كما قال حكام ولايات أخرى إنه سيجري تخفيف بعض القيود، بينما تصاعدت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي ألحقت الضرر بالاقتصاد .

وقال أبوت إن شركات البيع بالتجزئة غير الضرورية ستبدأ عملها بجمع الطلبات وتوصيلها بدءا من يوم الجمعة المقبل، بينما سيعاد بدءا من الاثنين المقبل فتح حدائق بالولاية مع تطبيق تدابير التباعد الاجتماعي.

وذكر أبوت في كلمة متلفزة إننا "نبدأ الآن في رؤية بصيص أمل أن أسوأ ما في كوفيد19- قد نتجاوزه قريبا". وقال إننا "أظهرنا أننا نستطيع السيطرة على فيروس كورونا".

وفي ولاية مينيسوتا، أعلن حاكمها أن ملاعب الجولف والأنشطة الأخرى التي تمارس في الأماكن المفتوحة سيتم السماح بها بدءاً من صباح السبت، بينما أعلنت فيرمونت تخفيف القيود على الإنشاءات والأعمال الخارجية.