700 ألف إصابة بكورونا في أميركا وترامب يأمل مواصلة حملته الانتخابية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطت الولايات المتحدة يوم أمس، الجمعة، عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد، حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات المتحدة، التي أصبحت منذ نهاية آذار/ مارس البلد الأكثر تأثرا بالفيروس في العالم، باتت تسجل الآن 700282 إصابة بكوفيد-19 و36773 وفاة وفق الجامعة.

واستنادا الى ارقام الجامعة، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة، ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الارجح" بكوفيد-19.

وهذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.

وموازاة بذلك، عبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس، الجمعة، عن الأمل بأن يستأنف سريعا حملته للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي توقفت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقال الرئيس الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "آمل بأننا سنتمكن من عقد تجمعات (انتخابية)، هذا جيد جدا للبلاد" و"هذا مهم جدا للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا".

كما عبّر عن إحباطه بسبب عدم تمكّنه من مغادرة واشنطن، بينما كان اعتاد سابقا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مارالاغو بفلوريدا. وقال "أعتقد أنني موجود في البيت الأبيض منذ، لا أعرف، منذ شهور".

كان الملياردير الجمهوري قد ضاعف التجمعات السياسية، وفي كل مرة كان يجمع حشدا كبيرا في بداية الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

لكنّ هذه الحملة توقفت منذ بداية وباء كوفيد-19. غير أن الرئيس يستغلّ إحاطاته الصحافية شبه اليومية حول كورونا، لمهاجمة خصومه بانتظام.