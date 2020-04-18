مصر.. مدرس رياضيات يشيد بجهد مدرسة عمرو ابن العاص بالشيخ زايد

السبت 18 أبريل 2020

اشاد مدرس رياضيات بجهد مدرسة عمرو ابن العاص بالشيخ زايد والتي ادت الي استحسان الكثيرين.



وتاتي الاشادة للجهود الاستثنائية التي تبذلها ادارة المدرسة وبصورة خاصة الاستاذ رضا السيد عبدالعليم مسئول الحكومة الالكترونية بالمدرسة للمجهود الذي بذله في ارشاد اولياء الامور والطلاب لتسهيل اجراء الابحاث والتسجيل بالمنظومة وقد جاء في الاشادة التي كتبها مستر فوزي.

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كلمة حق؛

ذهبت إلى مدرسة ابني اليوم لأعرف رموز الفصل، فوجدت تجمع من أولياء الأمور والكل تايه وغرقان مش عارف يعمل ايه في البحث، والكل بيتهم المدرسين بالتقصير واللي بيتهمهم باستغلال الموقف، طبعا مسكتش بس حسيت ان أولياء الأمور عندهم حق لان مكنش فيه ولا مدرس موجود وكل أولياء الأمور بيقولوا محدش بيساعدنا، افتكرت ساعتها المجهود اللي بنبذله سواء مع أولياء الأمور لطمأنتهم او الطلاب لمساعدتهم في عمل البحث من كل فرد في مدرستنا، عرفت ساعتها قيمة مدرسة عمرو بن العاص والمدرسين الجواهر اللي موجودين فيها ومديرها اللي مبيهداش لحظة وعايز مدرسته تبقى احسن مدرسة في مصر. أيقنت ساعتها ان مدرستنا في مكان تاني غير كل المدارس، وأن طاقم عمرو بن العاص سواء كان إدارة او مدرسين افضل طاقم على الإطلاق، وشعرت ساعتها بالفخر اني بنتمي لهذا الكيان.

تحية حب وتقدير لكل فرد بيعمل في مدرسة عمرو بن العاص.