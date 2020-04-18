عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان مستجدات كورونا والتعاون الاستراتيجي

السبت 18 أبريل 2020

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، امس مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، مستجدات أزمة فيروس كورونا والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن الجانبين ناقشا خلال اتصال هاتفي "علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي في المجالات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها اليمن وليبيا والسودان".

كما تناول الاتصال "أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين في هذا الشأن، والعمل المشترك من أجل مواجهة تداعياته واحتوائه".

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا، والجهود المكثفة التي تبذلها على مختلف الأصعدة من أجل احتوائه وحماية الشعب الأمريكي الصديق.

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وأكد أهمية التعاون المشترك القائم بين البلدين في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، مشيراً إلى أن هذا التحدي يتطلب من جميع دول العالم العمل معاً يدا بيد، وتعزيز الاستجابة الدولية لآثاره وتداعياته صحيا أو اقتصاديا.

وأوضح أن التضامن الإنساني العالمي هو السبيل لعبور هذه الأزمة، مؤكدا أن دولة الإمارات وبتوجيهات قيادتها الرشيدة حريصة على تعزيز التعاون المشترك مع دول العالم في المعركة ضد هذه الجائحة.

كما أكد العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتنميتها، وتطوير مجالات التعاون بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

ولم تقف جهود الإمارات في مكافحة فيروس "كورونا" عند الداخل، فامتدت إلى الخارج لتشمل مساعدات وتجهيزات طبية للعديد من دول العالم، وكذلك إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة.

جهود الإمارات وقيادتها الإنسانية بالداخل والخارج في مواجهة كورونا، أشادت بها منظمة الصحة العالمية وقادة الدول بالعالم.