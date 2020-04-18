حسن: لن نكون نزلاء برجكم الأسود ولا نعجة في غابة الذئاب

اعتبر ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان هناك مسرحية هزلية وديعة، لافتا إلى ان "لصوص يجاهرون بحماية الضعفاء، فلا تسْلَم من جبروتهم لا لقمة عيش من خير الغربة، ولا فسحة الرغد بنعمة الصحة في مشفى لن يكون لجشعِهم فيه ملاذ، لن نكون نزلاء برجكم الأسود، ولا نعجة في غابة الذئاب - اعتقوا صومكم قبل الآذان".

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