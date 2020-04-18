افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن وقوع ​اشكال فردي​ في عبرا، بين عدد من الشبان تطور الى طعن ب​السكاكين​ وأدى الى سقوط ثلاثة جرحى تم نقلهم إلى ​مستشفى​ قصب في ​الهلالية​ للمعالجة وفتحت ​القوى الامنية​ تحقيقا إضغط للمزيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: 3 جرحى بإشكال تطور الى طعن بالسكاكين في عبرا ليلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.