أعلن رئيس غواتيمالا أليخاندرو غياماتي إن عددا كبيرا من المهاجرين المبعدين من الولايات المتحدة والذين كانوا على متن طائرة قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب بفيروس كورونا.
ولفت إلى ان "السلطات الأميركية أكدت عشرات الحالات"، موضحا ان "الاختبارات التي أجريت على 12 شخصا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا".
وأشار إلى ان "جزءا كبيرا كان مصابا"، مشيرا إلى طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليا غادرت الولايات المتحدة إلى غواتيمالا سيتي يوم الاثنين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس غواتيمالا: عدد كبير من المهاجرين المبعدين من أميركا مصاب بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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