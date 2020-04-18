رئيس غواتيمالا: عدد كبير من المهاجرين المبعدين من أميركا مصاب بكورونا

أعلن رئيس ​غواتيمالا​ أليخاندرو غياماتي إن عددا كبيرا من ​المهاجرين​ المبعدين من ​الولايات المتحدة​ والذين كانوا على متن ​طائرة​ قادمة من هناك الأسبوع الماضي مصاب ب​فيروس كورونا​.

ولفت إلى ان "​السلطات الأميركية​ أكدت عشرات الحالات"، موضحا ان "الاختبارات التي أجريت على 12 شخصا تم اختيارهم بشكل عشوائي في الطائرة عندما قامت المراكز الأميركية لمكافحة ​الأمراض​ و​الوقاية​ منها بفحصهم أثبتت إصابتهم بكورونا".

وأشار إلى ان "جزءا كبيرا كان مصابا"، مشيرا إلى طائرة كانت تحمل 73 جواتيماليا غادرت الولايات المتحدة إلى غواتيمالا سيتي يوم الاثنين.