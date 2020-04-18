ترامب: أمور غريبة كثيرة تحدث فيما يتعلق بأصل فيروس كورونا

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى ان "أمورا غريبة كثيرة تحدث" فيما يتعلق بأصل ​فيروس كورونا​ المستجد. وقال: "لكن تحقيقات كثيرة تجري. وسنكتشف ذلك". واشار ترامب أيضا إلى ان أشخاصا كثيرين لا بد وأن يكونوا قد توفوا في ​الصين​ أكثر من ​الولايات المتحدة​ التي أعلنت أكبر عدد من ​حالات​ الوفاة في ​العالم​ نتيجة هذا الفيروس. وأضاف: "ليس لدينا أكبر عدد من حالات الوفاة في العالم. أكبر عدد في العالم لا بد وأن يكون في الصين. إنها دولة ضخمة. وهي تمر بمشكلة ضخمة في هذا، لا بد وأن يكون لديهم أعلى عدد"، لافتا إلى أن "حكومته تحاول تحديد ما إذا كان الفيروس خرج من مختبر في الصين".

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