الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت التضامن ضد كورونا وليس التنمر

رد الوزير المفوض في سفارة الصين لدى مصر، لي يانغ، في مداخلة هاتفية على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن نشر فيروس كورونا، وقال إنه "لا أساس لصحة هذه الاتهامات"، معتبرا أن هناك "هجوما ضد الصين، ليس له أساس".
وأضاف الوزير المفوض للسفارة الصينية في القاهرة: "مثلما قالت منظمة الصحة العالمية هذا وقت العلم والحقائق والتضامن، وليس وقت التنمر"، واصفا "وباء فيروس كورونا الذي انتشر في العالم بأنه "عدو للبشرية"، معتبرا أن الوقت الحالي يتطلب "التضامن بدلا من توجيه الاتهامات بدون أي أساس".
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