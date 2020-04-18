الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت التضامن ضد كورونا وليس التنمر

رد الوزير المفوض في سفارة ​الصين​ لدى مصر، لي يانغ، في مداخلة هاتفية على اتهامات غربية بمسؤولية بلاده عن نشر ​فيروس كورونا​، وقال إنه "لا أساس لصحة هذه الاتهامات"، معتبرا أن هناك "هجوما ضد الصين، ليس له أساس".

وأضاف الوزير المفوض للسفارة الصينية في القاهرة: "مثلما قالت ​منظمة الصحة العالمية​ هذا وقت العلم والحقائق والتضامن، وليس وقت ​التنمر​"، واصفا "وباء فيروس كورونا الذي انتشر في العالم بأنه "عدو للبشرية"، معتبرا أن الوقت الحالي يتطلب "التضامن بدلا من توجيه الاتهامات بدون أي أساس".