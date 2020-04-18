سلطات الاكوادور تمدد الحجر حتى 26 نيسان

أعلنت وزيرة الداخلية في ​الإكوادور​ ماريا باولا رومو في مؤتمر صحفي أن "الإجراءات التقييدية وإجراءات العزل سيتم الابقاء عليها أسبوعا إضافيا" حتى 26 نيسان.

يذكر أن الإكوادور التي تعتبر إحدى دول ​أميركا اللاتينية​ الأكثر تضررا من ​فيروس كورونا​، مع اكثر من 8500 حالة مؤكدة بينها 420 وفاة على الاقل منذ 29 شباط.

وتدفع مدينة غواياكيل العاصمة الاقتصادية للإكوادور الثمن غالياً نتيجة خلل مدمر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح واحدة من أكثر المدن تضرراً من الوباء في أميركا اللاتينية.

وأعلن مسؤول الأحد أن قوة خاصة مكونة من ​الشرطة​ وعناصر من ​الجيش​ شكلتها ​الحكومة​ قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في غواياكيل.