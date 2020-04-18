ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أميركا إلى نحو 37000

أعلنت جامعة جونز هوبكنز ارتفاع إجمالي الوفيات ب​فيروس كورونا​ في أميركا إلى نحو 37000 والإصابات إلى أكثر من 700 ألف.

وتنتشر الإصابات والوفيات بشكل متفاوت فى أنحاء البلاد، حيث سجلت المناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى مثل نيويورك ما يقرب من نصف إجمالى الوفيات فى الولايات المتحدة.​​​​​​​

وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن منذ يومين اعتزامه التحرك لإعادة فتح اقتصاد بلاده مرة أخرى، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك وفق خطة تدريجية تسير على 3 مراحل.​​​​​​، موضحا ان "تنفيذ تلك الخطة ستتم بطريقة حذرة، وأن إعادة فتح البلاد ستتم على مراحل، ولاية تلو الأخرى لتجنب موجة جديدة من الفيروس".​​​​​​​