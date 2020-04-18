رئيس تشيلي: نخطط لإعادة فتح تدريجي للأنشطة الاقتصاديّة

أعلن رئيس ​تشيلي​ سيباستيان بينييرا أنّ حكومته تُخطّط لإعادة فتح تدريجي للأنشطة ​الاقتصاد​يّة المتوقّفة منذ 45 يومًا على خلفيّة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجدّ، و"بكثير من الحذر"، موضحًا أنّ ذلك سيتمّ عبر اتّخاذ "إجراءات صحّية أكثر صرامة".

وشدد على أنه "سيتعيّن علينا أن نعتاد على واقع أنّ ​الحياة​ الطبيعيّة التي عرفناها قبل فيروس كورونا المستجدّ لن تعود قبل انقضاء فترة طويلة. ويجب أن نعتاد على الوضع الجديد"، مشيرا الى أنه "بصفتي رئيسا، لا يمكنني تجاهل حقيقة أنّنا نواجه ركودا عالميا عميقا وأنه يتوجّب علينا أيضا حماية الوظائف ومداخيل العائلات".

وحسب آخر الأرقام الرسميّة، هناك 9252 إصابة بكوفيد-19 في البلاد، بينها 16 وفاة. وسجّلت تشيلي أوّل إصابة في 3 آذار.

ومنذ الجمعة، أصبح ارتداء الأقنعة إلزاميا في الأماكن التي يزيد عدد الأفراد فيها على عشرة، وكذلك داخل ​المصاعد​ ووسائل ​النقل العام​.

واستنادا إلى أحدث الأرقام، يُتوقّع أن يتراجع الاقتصاد التشيلي بنسبة 2,5% هذا العام بسبب تبعات الوباء.