الإكوادور تمدد الحجر حتى 26 إبريل

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كيتو: أعلنت الإكوادور التي تعتبر إحدى دول أميركا اللاتينية الأكثر تضررًا من مرض كوفيد-19، الجمعة أنها مددت حتى 26 إبريل إجراءات الحجْر ومنع التجول التي تم اتخاذها قبل شهر من أجل كبح الوباء.

قالت وزيرة الداخلية ماريا باولا رومو في مؤتمر صحافي "الإجراءات التقييدية وإجراءات العزل سيتم الإبقاء عليها أسبوعًا إضافيًا" حتى 26 أبريل.

هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 17.5 مليون نسمة تضرر بشدة من الفيروس، مع أكثر من 8500 حالة مؤكدة، بينها 420 وفاة على الأقل منذ 29 فبراير.

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تدفع مدينة غواياكيل العاصمة الاقتصادية للإكوادور الثمن غاليًا نتيجة خلل مدمّر في إدارتها لأزمة فيروس كورونا المستجد، لتصبح واحدة من أكثر المدن تضررًا من الوباء في أميركا اللاتينية.

وأعلن مسؤول الأحد أن قوة خاصة مكونة من الشرطة وعناصر من الجيش شكلتها الحكومة قامت بسحب نحو 800 جثة من منازل في غواياكيل.



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