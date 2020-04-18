الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة تتخطى 700 ألف الجمعة

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واشنطن: تخطت الولايات المتحدة الجمعة عتبة الـ700 ألف إصابة مسجلة بفيروس كورونا المستجد حسب تعداد لجامعة جونز هوبكنز.

والولايات المتحدة التي أصبحت منذ نهاية مارس البلد الأكثر تأثرًا بالفيروس في العالم باتت تسجل الآن 700.282 إصابة بكوفيد-19، و36.773 وفاة وفق الجامعة.

استنادًا إلى أرقام الجامعة عند الساعة 20:30 (00:30 ت غ الجمعة)، سجلت البلاد 3856 وفاة إضافية خلال أربع وعشرين ساعة، ولكن هذا الرقم يشمل حالات وفاة "مرتبطة على الأرجح" بكوفيد-19.

وخلال هذا الأسبوع أعلنت مدينة نيويورك أنها ستضيف إلى حصيلة ضحاياها، 3778 حالة وفاة، "ربما تكون مرتبطة" بكوفيد-19.



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