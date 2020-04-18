ترمب يأمل باستئناف حملته الانتخابية سريعًا

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واشنطن: عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عن الأمل بان يستئنف سريعًا حملته للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والتي توقفت جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال الرئيس الساعي إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية، خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، "آمل بأننا سنتمكن من عقد تجمعات (انتخابية)، هذا جيد جدا للبلاد"، و"هذا مهم جدًا للسياسة. هذه طريقة رائعة لنشر رسالتنا".

كما عبّر عن إحباطه بسبب عدم تمكّنه من مغادرة واشنطن، بينما كان اعتاد سابقًا على قضاء عطلة نهاية الأسبوع في مارالاغو في فلوريدا. وقال "أعتقد أنني موجود في البيت الأبيض منذ، لا أعرف، منذ شهور".

كان الملياردير الجمهوري قد ضاعف التجمعات السياسية، وفي كل مرة كان يجمع حشدًا كبيرًا في بداية الحملة الانتخابية المخصصة لانتخابات 3 نوفمبر.

لكنّ هذه الحملة توقفت منذ بداية وباء كوفيد-19. غير أن الرئيس يستغلّ إحاطاته الصحافية شبه اليومية حول كورونا، لمهاجمة خصومه بانتظام.