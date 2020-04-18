شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بالرقابة على الحضانات الخاصة لحماية الأطفال من الأفكار المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بتشديد الرقابة على حضانات الأطفال الخاصة والمناهج التى يتم تدريسها للأطفال فى هذه الحضانات، والتصدى للحضانات غير المرخصة التى أصبحت منتشرة فى معظم المحافظات، بحسب قوله، مؤكدا خطورة غياب الرقابة على هذه الحضانات.

وقال رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، لـ"الخليج 365"، أن بعض الحضانات تدرس مناهج وتنشر أفكارا مسمومة تحض على التطرف والتشدد، بما يخدم أفكار الجماعات المتشددة والمتطرفة، وهو ما يؤثر بالسلب على النشىء ويجعل هذه الحضانات بيئة خصبة لخلق أجيال جاهزة للانتماء لهذه الجماعات فى المستقبل، بسبب ما يتم غرسه فيهم من أفكار وتعاليم تخدم توجهات هذه الجماعات.

ودعا النائب همام العادلى، إلى حماية الأطفال والأجيال الصغيرة من خطر هذه الحضانات، وهو ما يعد خطرا كبيرا على المجتمع، مشددا على ضرورة تشديد الرقابة على هذه الحضانات وعلى المناهج التى يتم تعليمها للأطفال، ومتابعة السلوكيات والأفكار التى يتم غرسها فيهم، كما أكد أن أولياء الأمور عليهم مسئولية كبيرة أيضا فى هذا الجانب، قائلا: "ولى الأمر عليه أن يراقب طفله وفى حالة ملاحظته وجود أى شيء خطير فى سلوكه وأفكاره، لابد أن يعرف ما يتلقاه طفله فى الحضانة، وإذا وجد أى شيء خطأ أن يبلغ الجهة المختصة بالإشراف على هذه الحضانات".

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وشدد على ضرورة التصدى للحضانات غير المرخصة وغلقها وعدم السماح بعملها، إلا إذا تم تقنين وضعها فى ضوء القانون، داعيا وزارة التضامن الاجتماعى إلى حصر كل الحضانات الخاصة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، لمعرفة المرخص منها وغير المرخص، واتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا ضد غير المرخصة.