شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة: طبيعة التربة سبب فى مخالفات الأرز ويجب توفير المحاصيل البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عصام الصافى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن الإعلان عن خطة المحاصيل البديلة، وخطة الوزارة لحل أزمة ارتفاع نسبة الملوحة فى بعض الأراضى خاصة فى محافظة البحيرة على وجه التحديد، حتى يتسنى للمزارعين الاختيار بين هذه المحاصيل على أن تتناسب مع طبيعة التربة وفى نفس الوقت تحقق هامش ربح.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن المحاصيل البديلة سواء كانت بديلة لمحصول الأرز، أو بديل المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه، فبعد أن تم تحديد المساحات المزروعة أرز، وبناء على ذلك سيتم اختيار أراضى دون أخرى فى الوقت الذى توجد العديد من الأراضى ذات الطبيعة الخاصة التى لا تصلح سوى لزراعة الأرز، ومن هذا المنطلق لابد أن يتم البحث عن محاصيل بديلة تتناسب مع طبيعة التربة.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن عدم زراعة بعض الأراضى ذات الملوحة العالية محصول الأرز يتسبب فى خسائر للمزارعين نتيجة عدم جدوى زراعة أيا من المحاصيل بها، وهو ما ينتج عنه التسبب فى خسارة للفلاح، ولهذا قد يلجأ البعض لمخالفة قرار وزارة الرى الخاص بتحديد مساحات الأراضى التى سيتم زراعتها أرز نتيجة عدم وجود محصول بديل.

وشدد الصافى، على ضرورة توفير المحاصيل البديلة، على أن تحقق هامش ربح مناسب للفلاح فى ظل ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية فى الآونة الأخيرة، وفى إطار دعم قطاع الزراعة الذى يعد من أبرز قطاعات الاقتصاد القومى.