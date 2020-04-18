شاركت الفنانة المصرية، ياسمين صبري، صورا من حفل زفافها على رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، والتي نشرتها عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار.
يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.
بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري تنشر أول صور لزواجها من أحمد أبو هشيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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