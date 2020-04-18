بفستان أبيض بسيط.. ياسمين صبري تنشر أول صور لزواجها من أحمد أبو هشيمة

واحتفل أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بعقد قرانهما، الجمعة، في أجواء بسيطة وخاصة، اقتصر الحضور فيها على أسرتي العروسين وأصدقائهما المقربين.

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، في شهر مارس/ آذار.

يشار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.