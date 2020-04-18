21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في روسيا أمس

أعلن مقر العمليات المختص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، وفاة 21 مريضا بالفيروس بالعاصمة موسكو خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ولفت مقر العمليات في بيان إلى ان جميع حالات الوفاة كان لديها أمراض مصاحبة، وكشف أنه من بين حالات الوفاة مرضى كانوا يعانون من أمراض مزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكر وضغط الدم.
هذا وتم تسجيل 32008 إصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" بينها 4070 إصابة سجلت خلال الساعات الـ24 الأخيرة، في رقم قياسي جديد، فيما حذر الرئيس فلاديمير بوتن من مخاطر "مرتفعة جدا" لا سيما في المقاطعات غير المجهزة لمواجهة الجائحة.
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