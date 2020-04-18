وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس كورونا

لفت متحدثان باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي يوم الجمعة بعد إصابته ب​فيروس كورونا​، مشيرا الى أن "الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجا، ولكنه توفي يوم الجمعة 17 نيسان 2020".

وأعلن مركز السيطرة على ​الأمراض​ في ​نيجيريا​، يوم الجمعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493 حالة مؤكدة، وفاة 17 شخص.

وصنفت ​منظمة الصحة العالمية​ فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر ب​الصين​ أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.