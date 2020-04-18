الصحة العالمية: كورونا يواصل انتشاره في إفريقيا لكن احتواءه ما زال ممكنا

أبدى المدير العام ل​منظمة الصحة العالمية​ تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قلقه من التقدّم السريع ل​فيروس كورونا​ المستجدّ في ​إفريقيا​، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنّ احتواءه في هذه المرحلة ما زال ممكنا.

وأوضح خلال ​مؤتمر​ صحافي في جنيف أنه "خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 51% في عدد الحالات المسجّلة في قارّتِي، إفريقيا، وزيادة بنسبة 60% في عدد الوفيّات المسجّلة"، كاشفا أنه "نظرا إلى صعوبة الحصول على اختبارات لتشخيص الاصابة بالفيروس، من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحتاج البلدان الإفريقية إلى الدعم والموارد والمعدات ونقل التكنولوجيا.