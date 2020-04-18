كبارة: التقصير الحكومي بحق عاصمة لبنان الثانية غير مقبول

اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد كبارة​ أن "الاحتجاجات التي تحصل في ​طرابلس​، هي صرخة جوع وصوت ضد تقصير ​الحكومة​"، معتبرا أن "التقصير الحكومي بحق عاصمة ​لبنان​ الثانية غير مقبول".

وشدد كبارة في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" على أن "الحكومة اليوم مطالبة بالنظر إلى طرابلس كأولوية، ذلك أن الكثافة السكانية والعوز وتدني القدرة الشرائية لدى السكان لا مثيل له في أي منطقة أخرى في لبنان"، مشيراً إلى أن "الناس تطلب الحد الأدنى بما يبقيها على قيد ​الحياة​، ويؤمِّن لها عيشة كريمة".

ولفت الى أن "الحكومة مطالبة بالقيام بالإصلاحات ومكافحة الهدر، والتعاطي بشفافية مع الملفات، وتنفيذ المشروعات السابقة التي يفترض أن يتم تنفيذها الآن"، مضيفاً: "الوضع المعيشي في طرابلس بات صعباً جداً، ويجب الانطلاق في صرف المساعدات النقدية (400 ألف ليرة، أو ما يعادل 266 دولاراً بحسب سعر الصرف الرسمي) في ظل ارتفاع نسبة ​البطالة​ وغياب فرص العمل وإقفال المصالح".

