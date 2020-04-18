جنيف: أبدت منظّمة الصحة العالمية الجمعة قلقها من التقدّم السريع لفيروس كورونا المستجدّ في إفريقيا، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ احتواءه في هذه المرحلة ما زال ممكنا.
وقال المدير العام للمنظّمة الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس "خلال الأسبوع الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 51% في عدد الحالات المسجّلة في قارّتِي، إفريقيا، وزيادة بنسبة 60% في عدد الوفيّات المسجّلة".
أضاف خلال مؤتمر صحافي في جنيف "نظرا إلى صعوبة الحصول على اختبارات لتشخيص (الاصابة بالفيروس)، من المرجّح أن تكون الأعداد الحقيقية أعلى".
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، تحتاج البلدان الإفريقية إلى الدعم والموارد والمعدات ونقل التكنولوجيا.
وقال مايكل راين مدير برامج الطوارئ في المنظمة "لا نعتقد اليوم أنّ المرض تجاوز مرحلةً لا يُمكن احتواؤه فيها. نعتقد أنّه يُمكن عمل الكثير للحَدّ من تأثير الفيروس. ونعتقد أنه يجب علينا تسريع جهودنا، في وقت يتزايد عدد الحالات كل يوم".
وقالت ماريا فان كيرخوف، احدى المسؤولات عن ادارة الجائحة في منظمة الصحة العالمية "لا نريدكم أن تفقدوا الأمل. احتواء (الفيروس) ممكن. ستكون معركة صعبة. العالم كله يريد المساعدة. نحن بحاجة إلى بذل مزيد من الجهد، نحتاج إلى السماح لمزيد من الأشخاص بالخضوع للاختبار (..)".
وقدّر صندوق النقد والبنك الدوليين أن إفريقيا لا تزال تحتاج إلى 44 مليار دولار لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 رغم تعليق خدمة دَين كثيرٍ من دولها وتعهدات كبيرة بالدعم.
مواضيع قد تهمك :
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يواصل انتشاره في إفريقيا لكن احتواءه ما زال ممكنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.