السودان: إجراءات صارمة لمواجهة «المناوئين»

أسماء الحسيني (القاهرة – الخرطوم)

اتخذت القوات المسلحة السودانية إجراءات صارمة لمواجهة العناصر المناوئة للحكم الانتقالي، وأعلنت إغلاق الطرق المؤدية للقيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم منذ السادسة من صباح أمس إلى حين إشعار آخر.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان لها إن العناصر المناوئة لثورة الشعب السوداني استغلت الظروف الطارئة التي يعيشها السودان، وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.

وأضاف البيان، أن القوات المسلحة تعلن، بناء على هذا، أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها، وأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة، بما فيها إغلاق الطرق المؤدية للقيادة وما حولها.

ومن جانبه أكد مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، ضرورة عدم السماح لعناصر النظام البائد باستثمار مساحة الحرية المتاحة في التخطيط من أجل الانقلاب على المسار الديمقراطي في السودان. وقال مدني، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء السوداني، إن المجلس اطمأن على الخطوات التي سيتم اتباعها في هذا الشأن.

وأضاف أن اجتماع مجلس الوزراء أكد على أن المحاولات البائسة لن تعيد عقارب الساعة للوراء، وأن النظام البائد وأنصاره لن يكونوا جزءاً من مستقبل العمل السياسي في السودان، كما أكد المجلس على تضامن جميع السودانيين اقتصادياً وسياسياً من أجل تجاوز المحنة الصحية وآثارها الاقتصادية والسياسية. وأوضح الوزير أن اجتماع مجلس الوزراء تناول التحركات المحمومة لأنصار النظام البائد في ذكرى انتصار الثورة السودانية.

وأكد مدني ضرورة التعامل بحزم من قبل القوات الأمنية مع هذا الانفلات الذي لا يراعي الظروف الصحية والسياسية والاقتصادية، وأكد أن هذه التحركات جزء من مخطط كامل تحاول عناصر النظام البائد تنفيذه لخلق الأزمات واستثمارها، ومحاولة بث الشائعات، والتجمع بأشكال صغيرة، للإيهام بوجود عمل مناوئ للحكومة الانتقالية وللثورة السودانية.

يأتي ذلك في وقت، عقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان والدكتور عبد الله حمدوك رئيسي مجلسي السيادة والوزراء في السودان اجتماعاً برئيسة القضاء نعمات عبد الله والنائب العام تاج السر الحبر، لبحث العوائق التي تعترض عملهما في الشروع في محاكمات رموز النظام المعزول، وتذليل العقبات لبداية المحاكمات في أقرب وقت ممكن.

وكشفت الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة مهام الفترة الانتقالية أن الحكومة الانتقالية أجرت اتصالات بالوساطة في دولة جنوب السودان والجبهة الثورية، وأخطرتهما بأن ترتيبات تكليف الولاة المدنيين مؤجلة بصورة مؤقتة إلى حين توقيع اتفاق السلام.

وفي ما يتعلق بحظر التجول الكامل في الخرطوم لمدة 3 أسابيع بدءاً من اليوم، انعقد اجتماع ضم أعضاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ المصفوفة مع قيادة الأجهزة الأمنية في ولاية الخرطوم، وتم الاتفاق على صياغة خطة أمنية مشتركة لضرب تحركات عناصر النظام البائد التي تهدف لزعزعة الاستقرار، واتخاذ إجراءات صارمة ضدها تكفل نجاح المرحلة الانتقالية.