تركيا تجبر مصابين بكورونا على دخول أوروبا

دينا محمود (لندن)

اتهمت مصادر يونانية تركيا بالتخطيط لاستخدام وباء كورونا كسلاح إضافي في المواجهة السياسية المحتدمة منذ شهور بين البلدين، عبر السعي للدفع بحشود من المهاجرين المصابين بفيروس (كوفيد-19) المميت، لدخول الأراضي اليونانية عبر الحدود البرية والبحرية المشتركة بينهما. يأتي ذلك فيما أعلن مسؤولون رفيعو المستوى في أثينا أن اليونان وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى، تحسباً لتدفق موجة جديدة من المهاجرين على أراضيها، انطلاقاً من تركيا، بعدما كشفت الأقمار الاصطناعية عن أن السلطات في أنقرة نقلت عشرات الآلاف من هؤلاء الأشخاص من مراكز الاحتجاز التي كانوا يقبعون فيها، إلى مناطق قريبة من الحدود بين البلدين.

وقالت المصادر -التي لم يُكشف عن هويتها- إن لدى نظام رجب طيب أردوغان «خطة» تثير قلقاً واسعاً في أثينا، لاستغلال الانشغال العالمي بالوباء ومحاولات الحد من تفشيه، لإرسال هذه المجموعات من المهاجرين وطالبي اللجوء، ليس إلى اليونان فقط، وإنما إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي أيضاً. ونقلت صحيفة «كاثيميرني» اليومية اليونانية عن تلك المصادر قولها إن السلطات التركية نقلت هؤلاء المهاجرين، الذين يُشتبه في إصابتهم بكورونا، إلى المدن الواقعة على السواحل الغربية المقابلة لشواطئ اليونان، وإلى نقاط حدودية مجاورة، من بينها معبر بازاركولي.

وأشارت المصادر، التي وُصِفَت بالموثوقة، إلى أنه تم نقل أولئك الأشخاص من المخيمات التي كانوا يقيمون فيها في مناطق مختلفة من تركيا إلى النقاط والمعابر الحدودية، «بتسهيل وتنظيم من جانب قوات الشرطة والدرك التركييْن».

وألمحت المصادر إلى أن أثينا استقت معلوماتها بشأن تلك الخطة التركية من مصادر عدة، من بينها المنظمات غير الحكومية التي «تضطلع بدور نشط على صعيد مساعدة المهاجرين الموجودين على الجانب التركي من الحدود، على دخول اليونان»، رغم رفض الحكومة هناك استقبال مزيد من طالبي اللجوء.

وأكد مراقبون أن إجبار المهاجرين المصابين بالفيروس على التوجه إلى اليونان، يمثل تصعيداً خطيراً في «حرب المهاجرين» التي تشنها تركيا لابتزاز الاتحاد الأوروبي، بهدف الحصول على مليارات الدولارات من جهة، وحمل الاتحاد على اتخاذ مواقف داعمة لجيشها في مأزقه الحالي في محافظة إدلب السورية من جهة أخرى.

وفي الإطار نفسه، قال مسؤولون يونانيون إن «قوات خفر السواحل وسلاحيْ الجو والبحرية عززت دورياتها» قرب الخط الفاصل بين المياه الإقليمية اليونانية والتركية في بحر إيجة، مؤكدين أنهم يترقبون في الوقت الراهن محاولات جديدة من جانب «حكومة رجب طيب أردوغان لدفع طالبي اللجوء صوب أوروبا» عبر اليونان. وفي تصريحات نشرتها صحيفة «تايمز» البريطانية، شدد مسؤول حكومي يوناني بارز على أن حالة التأهب الحالية ستستمر على مدار الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تم رصد «بعض التحركات المثيرة للريبة» على الجانب التركي من الحدود.

وأضاف المسؤول اليوناني -الذي لم يتم الكشف عن هويته- بالقول: «حاول أردوغان من قبل ابتزاز اليونان وأوروبا باستخدام المهاجرين واللاجئين ولكنه فشل.. وليس من المستبعد أن يحاول تكرار ذلك، مُستهدفاً الجزر اليونانية هذه المرة».

وتشير هذه التصريحات إلى إقدام نظام أردوغان في أواخر فبراير الماضي، على فتح الحدود المشتركة مع اليونان أمام عشرات الآلاف من المهاجرين، بهدف الحصول على أموال من الاتحاد الأوروبي من جهة، وحمل الاتحاد على اتخاذ مواقف داعمة للجيش التركي في مأزقه الحالي في محافظة إدلب السورية من جهة أخرى.

وبعد هدوء حذر ساد الحدود التركية اليونانية لعدة أسابيع، كشفت تقارير استخباراتية وصور التقطتها أقمار اصطناعية خلال الأيام القليلة الماضية، النقاب عن عمليات نقل مكثفة لمجموعات من اللاجئين من مخيمات في داخل تركيا إلى الشواطئ الغربية لهذا البلد، وهي المنطقة التي تُستخدم عادة من جانب تجار البشر، لتهريب الأشخاص إلى الجزر اليونانية الواقعة على بعد كيلومترات قليلة. وتشكل كل هذه المخططات، أحدث محاولات نظام أردوغان لتسييس ملف وباء كورونا، الذي تعاني منه أنقرة حالياً بصورة كبيرة.