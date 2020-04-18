الجيش الليبي يسقط 4 طائرات مسيّرة تركية

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

قال عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر لـ«الاتحاد» إن الجيش الليبي تمكن من إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية، اثنتان في ترهونة وأخريتان في مدينة بني وليد.

يأتي ذلك بعد أيام من قصف نفذته الطائرات التركية، بحق سيارات وأطقم إسعاف في المنطقة، علاوةً على تدمير شاحنة مواد غذائية، بمنطقة وادي دينار، وذلك في خرق واضح للهدنة التي قبلتها القيادة العامة لأغراض إنسانية متمثلة في إفساح الطريق لمكافحة فيروس كورونا.

كان قصف الطيران التركي المسير خلال الأيام الماضية على مدينة بني وليد، قد تسبب في وقوع إصابات بين المدنيين، وذلك بعد شن 11 غارة على منطقتي تنيناي وأشميخ جنوب بني وليد.

وقد اندلعت اشتباكات عنيفة أمس بين قوات الجيش الليبي والميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في عدد من محاور القتال بطرابلس، واحتدمت حدة الاشتباكات في محور الرملة ووادي الربيع بعد محاولة مسلحي الوفاق التقدم نحو المواقع التي تقع تحت سيطرة القوات المسلحة الليبية.

وقال مسؤول في شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي لـ«الاتحاد» إن الميليشيات المسلحة تحاول مباغتة قوات الجيش الوطني واستهداف المدن الداعمة للقوات المسلحة الليبية، مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية على إطلاع كامل بالتحركات التي تقوم بها الميليشيات مدعومة بالميليشيات المسلحة.

وأكد المسؤول العسكري تخطيط الميليشيات المسلحة للهجوم على مدينة ترهونة التي تعد رأس حربة قوات الجيش الليبي في عملياته العسكرية بمحاور القتال في طرابلس، مشيرا إلى أن محاولات تعطيش وتجويع أبناء المدينة يهدف بالأساس لإضعافها للانقضاض عليها لمحاصرة الجيش الوطني.

بدوره، استنكر رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية الشيخ صالح الفاندي قطع الكهرباء عن أهالي مدينة ترهونة والنواحي الأربع، مشيراً إلى أن هذا الأمر أوقف مواجهة فيروس كورونا ودهور الوضع الصحي لأصحاب الأمراض المزمنة.

بدورها، أدانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، الأعمال الانتقامية البشعة التي شملت أعمال القتل والتمثيل بالجثث والنهب والسطو التي تعرض لها أهالي صبراتة وصرمان على أيدي ميليشيات خارجة عن القانون.

وأعربت اللجنة عن بالغ قلقها من التقارير التي تتحدث عن وجود عناصر متطرفة داخل الميليشيات، مشددة على أن هذه الأعمال الجسيمة تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان.

من جانبها، أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن استنكارها لاستمرار العمليات العسكرية في ليبيا، والتصعيد الخطير في حدة القتال الدائر بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.

وعبّرت الأمانة العامة عن انزعاجها الشديد إزاء تشبث الأطراف الليبية بمواصلة القتال على الرغم من إعلانها السابق عن استعدادها للالتزام بالهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة وأيدتها الجامعة العربية والعديد من الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى المهتمة بالشأن الليبي، والحاجة الملحة لإيقاف الأعمال العسكرية حتى يتفرغ الليبيون لمواجهة المخاطر المتنامية لتفشي فيروس كورونا في مختلف أرجاء البلاد على النحو الذي نادى به أكثر من مرة أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة. وفي بنغازي، أعلن رئيس الأركان العامة رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في ليبيا الفريق عبدالرازق الناظوري عن تشكيل غرف طوارئ محدداً مهامها بحسب تقسيم الغرف في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين. وينص القرار على تشكيل غرفة طوارئ رئيسية تضم في عضويتها مندوبين من وزارتي الحكم المحلي والاقتصاد في الحكومة الليبية المؤقتة، ومن الهلال الأحمر الليبي والكشافة والمرشدات والهيئة الليبية للإغاثة، والعامة للأوقاف والسلامة الوطنية وجهاز الإسعاف.