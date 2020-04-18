خبراء لـ«الاتحاد»: قوة «المنظومة الصحية» تؤهل المنطقة لتخفيف «القيود» قريباً

أحمد مراد (القاهرة)

أكد خبراء في الشؤون الطبية والمجتمعية قدرة عدد من الدول العربية على تنفيذ الشروط الستة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لتخفيف إجراءات العزل العام، الذي تم تطبيقه في معظم دول العالم في إطار احتواء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لافتين إلى أن قلة عدد المصابين في المنطقة «ميزة إضافية»، إلى جانب قوة المنظمة الصحية، تؤهلها لتخفيف تدابير العزل العام قريباً.

وأكدوا لـ«الاتحاد» أن قلة الأعداد المصابة في دول المنطقة، والإمكانيات المتطورة للمنظومة الصحية في عدد من الدول، لاسيما دول الخليج، تجعلها الأكثر قدرة على تنفيذ اشتراطات إنهاء العزل العام، لكنهم شددوا على أن الاتجاه نحو تخفيف إجراءات العزل يجب أن يقترن بإجراءات احترازية صارمة.

وأشادوا بالتجربة الإماراتية في احتواء أزمة «كورونا المستجد»، واعتبروها من أنجح التجارب العالمية التي تعاملت مع الأزمة، الأمر الذي جعل نسبة الوفيات بين المصابين بالفيروس القاتل في الإمارات قليلة جداً.

وفي هذه الأثناء، أكد الدكتور إيفان هيوتن مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، أن تزايد حالات الإصابة في المنطقة لم يكن سريعاً حتى الآن. ووفقا للدكتور هيوتن، من الصعب في الوقت الراهن تفسير التزايد البطيء في عدد الإصابات في دول المنطقة. وأشار إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك عامل مرتبط بالتركيبة العمرية لهذه المجتمعات الشابة.

ولتجنب وضع مشابه لما حدث في أوروبا أو الولايات المتحدة حيث توفي عشرات الآلاف، من الضروري وفقا لمسؤول منظمة الصحة العالمية، تحقيق الالتزام المجتمعي وتعبئة الأنظمة الصحية وإعداد المستشفيات لاستقبال الحالات.

وكان تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، حدد في خطابه الأسبوعي إلى الدبلوماسيين المقيمين في جنيف ستة شروط لإنهاء إجراءات العزل العام المتبعة في شتى دول العالم للحد من تفشي فيروس. وتشمل رصد أصل الحالات وتعقب المخالطين وقدرة الأنظمة الصحية على عزل الحالات الجديدة، وتقليل خطر الإصابة في بؤر التفشي، واتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس، وإدارة مخاطر استقبال حالات من الخارج، وتثقيف المجتمعات للتكيف مع المعايير الجديدة.

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إمكانات وخبرات

وأوضح البرلماني الدكتور سامي المشد، أمين سر اللجنة الصحية بالبرلمان المصري، أن هناك دولاً عربية عديدة لديها الإمكانيات المادية والخبرات العلمية التي تجعلها قادرة على تنفيذ الشروط الستة التي حددتها منظمة الصحة العالمية لإنهاء إجراءات العزل العام.

وأوضح لـ«الاتحاد» أن المنظومة الصحية في الإمارات والسعودية ومصر اكتسبت عبر العقود الماضية خبرات علمية وتقنية هائلة، فضلاً عن وجود كادر طبي متميز سواءً من طاقم الأطباء أو التمريض.

وأضاف: «في إطار هذه المنظومة الصحية المتميزة، هناك نجاحات تحققت في مجال الطب الوقائي ومكافحة الفيروسات، الأمر الذي يمنحها القدرة على رصد الحالات المصابة، وتعقب المخالطين لهذه الحالات على النحو الذي نراه في الدول الغربية».

وأشار المشد إلى أن قلة عدد المصابين في الدول العربية مقارنة بالولايات المتحدة والدول الأوروبية، يعطي للدول العربية «ميزة إضافية» تجعلها الأكثر قدرة على رصد حالات الإصابة وتعقب المخالطين.

وطالب المشد المسؤولين في الدول العربية بالاهتمام بتطوير وتحديث منظومة الطب الوقائي التي تعتبر حائط الصد ضد هجمات فيروس كورونا، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك تدرج في مسألة تخفيف إجراءات العزل، بحيث لا تتم دفعة واحدة، ولا تتم بشكل متعجل.

وأكد أن الاتجاه نحو تخفيف إجراءات العزل العام لا يعني إطلاقًا فتح المجال للفوضى المجتمعية، فيجب أن يكون ذلك مقروناً بإجراءات احترازية صارمة، مثل تعقيم المناطق العامة ومقرات العمل، والعمل على تنفيذ التوجيهات التي تطلقها منظمة الصحة العالمية بشكل متكرر.

معايير علمية

وفي السياق ذاته، توقع الدكتور خالد سمير، أمين صندوق نقابة الأطباء المصريين سابقًا، أن يشهد العالم خلال الأيام المقبلة إجراءات تدريجية لإنهاء حالة العزل العام في بعض الدول سواء كانت دولا عربية أو دولا أجنبية، مشددًا على قدرة بعض الدول العربية، وخصوصاً دول الخليج، على إنهاء حالة العزل العام في غضون فترة قصيرة. وأشاد الأمين السابق لصندوق نقابة الأطباء المصريين، في تصريحات لـ«الاتحاد»، بالتجربة الإماراتية في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، واعتبرها من أنجح التجارب العالمية والعربية. وأكد سمير أن قدرة أي دولة على إنهاء إجراءات العزل مرهونة بمدى التزامها بالمعايير العلمية الخاصة بمواجهة الفيروس وأهمها إجراء التحاليل الطبية بالعدد الكافي، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في احتواء خطر نقل العدوى، فضلاً عن قدرة الدولة على تقليل مخاطر الإصابة في بؤر تفشي الفيروس مثل المستشفيات ودور التمريض.

وأشار إلى أن بعض الدول العربية مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية نجحت في تقليل مخاطر الإصابة في بؤر تفشي الفيروس، الأمر الذي تعكسه الأرقام في البلدين، حيث إن نسبة الإصابة في صفوف الكادر الطبي قليلة.

تدابير احترازية

ومن جانبه، شدد الدكتور أشرف عمر، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات، على أهمية الإجراءات الوقائية التي اتخذتها غالبية الدول العربية للحد من تفشي «كورونا»، بما يتفق مع شروط «الصحة العالمية» لإنهاء العزل، من حيث اتخاذ تدابير وقائية في أماكن العمل والمدارس.

وأكد عمر لـ«الاتحاد» أن غالبية دول العالم ومن بينها الدول العربية تحرص على إنهاء حالة العزل العام نظراً لنتائجها العكسية على الاقتصاد ومعيشة المواطنين، ولكن لا ينبغي التسرع في اتخاذ هذه الخطوة.

وأشار عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروسات إلى أن هناك تدابير احترازية يجب اتباعها في حالة إنهاء العزل العام، أبرزها تكثيف جرعة التوعية بطرق تجنب الإصابة بالفيروس القاتل ونشر ثقافة التباعد الجسدي، والالتزام بآداب النظافة. وأوضحت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن بعض الدول العربية لديها منظومة مجتمعية متكاملة من مؤسسات إعلامية وأجهزة ثقافية وتعليمية تستطيع أن تساهم بشكل قوي في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وأشارت إلى أن حالة العزل العام لها «فاتورة باهظة» على استقرار وأمن أي مجتمع، وينبغي ألا تطول هذه الحالة حتى لا تترتب عليها نتائج أشد خطورة من الفيروس نفسه.