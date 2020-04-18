وفيات كورونا عبر العالم تتجاوز150 ألفاً

وصل عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في مختلف أرجاء العالم إلى أكثر من 150 ألف شخص اليوم الجمعة، وذلك منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" .

وتوفي نحو ثلثي هذا العدد في أوروبا.

في الحصيلة، توفي 150142 شخصاً في العالم (من أصل 2,207,730 إصابة)، نحو الثلثين في القارة الأوروبية الأكثر تأثراً بتفشي الوباء (96721 وفاة من أصل 1,100,677 إصابة).

تعدّ الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات (34575)، تليها إيطاليا (22745)، فإسبانيا (19478) وفرنسا (18681) والمملكة المتحدة (14576).

وكانت حالة الوفاة الأولى في مدينة ووهان بوسط الصين يوم التاسع من يناير الماضي.

واستغرق تسجيل أول 50 ألف حالة وفاة 83 يوماً ثم استغرق الأمر ثمانية أيام فقط ليصل عدد الوفيات إلى 100 ألف. واستغرق الأمر ثمانية أيام أخرى ليصل العدد إلى 150 ألف حالة وفاة.

ولا يزال عدد وفيات كورونا أقل من وفيات الإنفلونزا الإسبانية التي بدأت في 1918. وتشير التقديرات إلى أنها فتكت بما يربو على 20 مليون شخص قبل أن تنتهي في 1920.