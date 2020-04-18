بارقة أمل في إيطاليا..لأول مرة شفاء 2563 حالة وإصابة 355 شخص فقط بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، الجمعة، عن تسجيل 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مع تراجع كبير في وتيرة زيادة الإصابات بالمرض وﺗراﺟﻊ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣرﺿﯾﺔ، واﻟﺣرﺟﺔ.

وقال رئيس هيأة الحماية المدنية أنجيلو بوريللي، في بيانه الصحفي اليومي، إن إجمالي حالات العدوى زاد في آخر 24 ساعة بمقدار 355 إصابة جديدة ليصل مجموع الحالات النشطة، حاليا، إلى 106962 مصابا بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر ذاته، إلى ارتفاع عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء إلى 42727 متعافيا بزيادة 2563 حالة خلال 24 ساعة كأكبر رقم سجل لعدد المتعافين منذ إنتشار الوباء بإيطاليا.

وأوضح بوريللي أن زيادة أعداد الوفيات المتصلة بالفيروس وصلت إلى 22754 حالة بزيادة بلغت 575 وفاة خلال 24 ساعة، فيما بلغ المجموع الكلي لحالات العدوى المسجلة في إيطاليا، منذ بداية الوباء، 172434 إصابة، تشتمل على حالات الوفيات، والشفاء.