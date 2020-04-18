فيروس “كورونا” يلغي احتفال الملكة إليزابيث بزفاف حفيدتها

تسبب فيروس كورونا المستجد في إلغاء حفل زفاف الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث، وخطيبها إدواردو مابيليموتسي، بعدما كان مبرمجا في شهر ماي المقبل، وذلك بسبب الاجراءات العامة في بريطانيا، لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

وكشفت مجلة بيبول، أنه ليس هناك خطط لتغيير الأماكن، أو إقامة حفل زفاف، موضحة أن الخطيبين، لا يفكران في الزفاف في الوقت الراهن.

وأكد المصدر نفسه، أن حفل الزفاف سيأجل إلى وقت لاحق لإعادة الترتيبات، بعدما كانت الأميرة بياتريس قد حاولت، في بداية الجائحة، الحرص على تقليص حجم الزفاف، وإلغاء حفل الاستقبال، الذي كان مقررا في ماي المقبل، لكن الوضع أفشل كل خططها.