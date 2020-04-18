حريق مهول يأتي على ثلاث شقق سكنية بطنجة- فيديو

أتى حريق مهول، مساء الجمعة، على 3 شقق سكنية بإقامة الخليج “العزيب” بطريق الرباط بمدينة طنجة.
وأفاد شهود عيان، بأن الحريق أتى على شقة واحدة في البداية، قبل أن ينتقل شقتين مجاورتين بذات الإقامة.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة، ولم يسجل الحادث أي خسائر في الأرواح.
ورجحت مصادر من الساكنة، أن يكون شاحن الكهربائي هو سبب الحريق.
وتمكنت عناصر الوقاية المدنية، من السيطر على الحريق، قبل أن ينتقل إلى عمارات سكنية مجاورة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الحادث.
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