ترامب: الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد تصل إلى 65 ألف حالة

السبت 18 أبريل 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة قد تصل وفقا لسلطات البلاد إلى 60-65 ألف شخص.

وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أننا نسير الآن نحو 60 -65 ألف وفاة".

كما أعلن ترامب عن برنامج إغاثة حجمه 19 مليار دولار لمساعدة المزارعين على مواجهة تبعات جائحة فيروس كورونا من خلال حزمة تشمل دفع أموال بشكل مباشر وشراء المنتجات واللحوم ومنتجات أخرى على نطاق واسع.

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وقال ترامب في إعلان برنامج مساعدة المزارعين إن "هؤلاء أناس رائعون وهم أمريكيون عظام لم يشتكوا قط.. إنهم يفعلون فقط ما يتعين عليهم فعله". وسيتضمن البرنامج 16 مليار دولار في شكل مدفوعات مباشرة.

سابقا، أعطى ترامب تقديرات أخرى من 100 ألف إلى أكثر من 200 ألف وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.