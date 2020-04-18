شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين والان مع التفاصيل

السبت 18 أبريل 2020 صورة أرشيفية أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، عن برتامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

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