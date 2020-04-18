- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين والان مع التفاصيل
السبت 18 أبريل 2020
صورة أرشيفية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، عن برتامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين الأمريكيين لمواجهة تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن عن برنامج مساعدات بقيمة 19 مليار دولار للمزارعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.