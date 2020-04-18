شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا: 761 حالة وفاة إضافية في 24 ساعة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:07 صباحًا, 18 أبريل 2020 م المناطق - وكالات أعلن مديرعام الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد الأشخاص المتوفين بفيروس كورونا المستجد بلغ 18681 حالة في المستشفيات ودور رعاية المسنين وغيرها من المراكز الصحية الاجتماعية، وذلك بعد تسجيل 761 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولليوم الثالث على التوالي نوّه سالومون بوجود انخفاض في عدد الأشخاص المصابين في المستشفيات بمقدار 115 مصاباً وفي العناية المركزة بواقع 221 مريضاً، مشيراً إلى أن هناك تراجع بطيء في عدد المصابين في فرنسا.

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