شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكو حرام» تحرق مخيم يضم 70 ألف لاجئ نيجيري والان نبدء بالتفاصيل
وأفادت وكالة الانباء النيجيرية، أمس، أن الحريق شب بمخيم يضم نحو 70 ألف شخص في بلدة جامبورو بالقرب من الحدود مع الكاميرون. ووصف الرئيس النيجيري محمدو بوخاري، الحريق بالمروع.
وكشف مسؤول إنقاذ، أن أكثر من 200 ملجأ دمروا مما أدى إلى تشريد 1250 شخصًا.
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