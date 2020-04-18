شكرا لقرائتكم خبر عن كيم يغيب عن احتفالية ويثير تكهنات بشأن صحته والان نبدء بالتفاصيل
واحتفلت كوريا الشمالية، الأربعاء، بالذكرى السنوية لعيد ميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ وهو جد الزعيم الحالي، وهو يوم عطلة وطنية تُعرف باسم (يوم الشمس).
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، يوم الخميس، أن كبار المسؤولين زاروا قبر كيم إيل سونغ في قصر الشمس «كومسوسان»، ولكن لم يرد ذكر اسم كيم كجزء من الوفد على عكس ما كان يحدث في السابق.
ولم يظهر كيم أيضًا في الصور التي نشرتها صحيفة «رودونغ شينمون» الناطقة باسم حزب العمال الحاكم.
وأثار غيابه المزعوم تكهنات بين الخبراء بأن كيم البالغ من العمر 36 عامًا الذي يعاني من زيادة الوزن ربما يعاني من مشاكل صحية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، الخميس: إنها على علم بأن وسائل الإعلام الحكومية لم تتحدث عن زيارة كيم، لكنها رفضت تقديم أي تحليل للأمر.
وشوهد كيم آخر مرة علنًا وهو يترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال الحاكم يوم السبت الماضي.
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