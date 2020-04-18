شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل ليبيا تحذر «الإخوان» وأردوغان والان نبدء بالتفاصيل

يتواصل المخطط «الإخواني التركي القطري» لتمزيق وحدة واستقرار ليبيا ونهب خيراتها، عن طريق دعم حكومة الوفاق غير الشرعية برئاسة فايز السراج التي تختطف العاصمة طرابلس وعددًا من المدن، وتتحصن بالميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وشن مجلس قبائل ترهونة في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، هجومًا كبيرًا على رئيس ما يسمى «المجلس الاستشاري»، خالد المشري، ووصفته بـ«عبد الأتراك»، مؤكدًا أنها لا تفكر في الموت إنما كيف تؤدي الواجب الوطني في الدفاع عن الأرض والشرف والعرض.

وحشية وإجرام

وظهرت وحشية هذه المؤامرة بأعمال النهب والتخريب والتصفية التي نفذتها الميليشيات بمدينتي صبراتة وصرمان وغيرهما من مدن الساحل الغربي بعد هجوم غادر ضد الجيش الوطني الليبي.

وقال مجلس قبائل ترهونة: إن تاريخ الجهاد الليبي شاهد على ثباتها وصمودها، مؤكدة رفضها تدخل «الناتو» في ليبيا عام 2011 والذي، بحسب البيان، دمّر الجيش والمؤسسات وجعل ليبيا مرتعًا للإرهاب، وبيئة مناسبة للفساد المالي والأخلاقي بسبب شرعنة حكم الميليشيات.

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وأضاف مجلس قبائل ترهونة: إن ما يسمى المجلس الأعلى للدولة الذي يقوده «عبد أردوغان» المشري هو وكر خاص لجماعة الإخوان الإرهابية، فقد صاغوا من خلاله قوانين الظلم والإقصاء وغزو المدن، وليس غريبًا على مجلس كهذا أن يصرح رئيسه بأنه سيحتفل في ترهونة في إشارة لغزوها وتدميرها مثلما فعلوا، وهم نفس الوجوه في تاورغاء وبني وليد، وورشفانة وغريان وصبراتة وصرمان وزلطن.

مهمة وطنية

وكشف بيان القبائل جرائم الميلشيات قائلًا: «عرفكم الليبيون جميعًا كيف تحتفلون أيها الأوغاد بدخولكم للمدن الليبية.. عرفوكم بالذبح والتصفيات وحرق البيوت ونهب مؤسسات البلد، وتعليق أعلام الدواعش».

وشددت قبائل ترهونة على أنها وبقية القبائل الليبية وجميع أفراد القوات المسلحة الليبية مستمرون في مهمتهم الوطنية في استعادة دولتهم المدنية الحقيقية التي تحترم فيها إرادة الشعب الليبي، وتصان فيها كرامته، وتبنى فيها مؤسساته، وتنجز فيها استحقاقاته السياسية والدستورية.

على الصعيد ذاته، سقط عدد كبير من مرتزقة أردوغان ما بين قتيل وجريح خلال الأسبوع الماضي، ونقلت جثث القتلى عن طريق مطار مصراتة، بينهم 17 جثة ترجع للمرتزقة السوريين وصلت إلى مدينة عفرين قادمة من ليبيا عن طريق تركيا، بعد مقتلهم خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.