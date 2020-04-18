شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث باسم جونسون: نريد تعلم الدروس عن كيفية انتشار «كوفيد 19» والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، إن بريطانيا والدول الأخرى الأعضاء بمجموعة السبع بحثت ضرورة تعلم الدروس عن كيفية انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب صرّح، الخميس، بأنه لا يمكن العودة للتعاون مع الصين كالمعتاد بعد الأزمة، لكنه أقر بأن بريطانيا عملت جيدًا مع بكين بشأن عودة مواطنيها. ويتولى راب إدارة شؤون البلاد بعد إصابة رئيس الوزاء بوريس جونسون بمرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا.

وعندما سُئل: هل تطرّق زعماء مجموعة السبع في اتصالهم الهاتفي إلى ذكر الصين، قال المتحدث للصحفيين: «بحثوا بالطبع، ضرورة استخلاص الدروس عن كيفية انتشار الفيروس»، وبدأ الفيروس بكل تأكيد في الصين، كما قال وزير الخارجية، نريد أن ننظر بعناية شديدة مع شركائنا الدوليين في أسئلة صعبة عن كيفية حدوث التفشي، ولماذا لم يتم وقفه مبكرًا، وما يمكن فعله لتجنبه في المستقبل.