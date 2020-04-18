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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألف وفاة في أفريقيا جراء كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ألف شخص في إفريقيا منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر، حسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى ارقام رسمية.
والجزائر هي الدولة الإفريقية التي سجلت أعلى عدد وفيات (364)، تليها مصر (205)، والمغرب (135) وجنوب إفريقيا (50)، حسب الأرقام التي تم جمعها الساعة 20,00 بتوقيت غرينتش الجمعة. وسجلت الدول الافريقية ما مجموعه 19343 إصابة.
ويبدو أن افريقيا حاليا أقل تضررا بالوباء من باقي العالم. لكن الخبراء يدعون إلى توخي الحذر لأن الحجم الحقيقي لتفشي الفيروس قد يكون أكبر خصوصا بسبب قلة الفحوص.
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