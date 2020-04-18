قوات الدفاع المدني تسيطر على حريق في ناقلة نفط بتبوك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت فرق الدفاع المدني السعودية، مساء اليوم الجمعة 17 أبريل/نيسان، السيطرة على حريق في ناقلة نفط سعودية.

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وأوضحت صحيفة "عكاظ" السعودية أن فرق الدفاع المدني في منطقة تبوك سيطرة على حريق في ناقلة نفط على طريق مركز القلبية.

ونقلت الصحيفة السعودية عن المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني الرائد عبدالعزيز الشمري، قوله إن مركز التحكم والتوجيه تلقى مساء اليوم بلاغاً عن حادثة حريق ناقلة على طريق مركز القليبة.

وأوضح الشمري أن فرق الدفاع المدني تحركت وعند الوصول للموقع الذي تم التبليغ بوجود الحادثة فيه، اتضح أن "الحادثة عبارة عن اشتعال النار في إطار ناقلة نفط محملة بوقود الديزل، وتمت السيطرة عليه قبل انتقاله للحمولة".

وأشار الشمري إلى أنه جرى التنسيق مع المؤسسة الناقلة لتفريغ الحمولة في ناقلة أخرى، وتم تسليم الحادثة للجهة المختصة.