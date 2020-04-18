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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الإسرائيلي يعلن عن "تضرر" ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 أبريل 2020
الخليج 365 - متابعات
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن ثلاث نقاط في السياج الحدودي مع لبنان أصيبت بأضرار، محملا الحكومة اللبنانية المسؤولية عن الأمر.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، أنه "بعد تمشيط للقوات (الإسرائيلية) اكتشفت ثلاث نقاط تضرر فيها السياج الحدودي مع لبنان".
وأضاف "تقوم القوات من الوحدة المسؤولة عن السياج بإصلاح الأضرار بعد التأكد من عدم وجود أية خروقات أو أعمال تسلل إلى داخل إسرائيل".
وتابع أنه "في الحديث عن حادث خطير تتحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية ما ينطلق من أراضيها".
وكان ادرعي في وقت سابق، إنه "في أعقاب إنذارات على السياج الحدودي مع لبنان أطلقت قنابل إنارة في المنطقة"، مشيرا إلى أن "قوات جيش الدفاع قامت بتمشيط المنطقة وتأكدت من عدم وجود أي تسلل إلى داخل إسرائيل".
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